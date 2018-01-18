Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Alınan bilgiye göre Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları Ş.K. (19) ve B.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

ADNAN OKTAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ve Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.

6 AY SÜREYLE BUNLARI YAPAMAYACAK

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu talebi kabul etti. Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.