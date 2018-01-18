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Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 20:22 | Son Güncelleme 8 saat önce

Avusturya'da yaşayan babanın, uzun süredir haber alamadığını belirttiği biri 17 yaşında olan 2 kızını kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın programında gördüğü ve Türkiye'ye gelerek kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle 'uzaklaştırma' kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları Ş.K. (19) ve B.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

ADNAN OKTAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ve Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.

6 AY SÜREYLE BUNLARI YAPAMAYACAK

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu talebi kabul etti. Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın, baba ve kızlarının bulunduğu konuta, iş yerine ve kendilerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar veren mahkeme, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmetti.

10 GÜNE KADAR HAPİS VERİLEBİLİR

Aile Mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K'nın velayetinin tedbiren babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K'nın kızı B.K. ile haftada 1 gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar verdi. Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde hüküm kuran Aile Mahkemesi, tedbir kararının şiddet mağdurları B.K, Ş.K. ve baba Elvan Koçak ile şiddet uygulayan Gülperi K. ve Adnan Oktar'a derhal tebliğ edilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan Aile Mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacakları belirtildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
adam hayırlı bir adam, kadın kalsın oktar ın yanında kedicik olsun, kızlar hayırlı yolu seçerler inş,,,
Aklın yolu bir mahkeme de buna göre karar vermiş . Hür yaşamak adına annenin yaptığı zaten doğru değil. Babadan korumak isterken neidü belirsiz sözde hocaya sığınmak nedir yaaa. Bu kişi kim kime hizmet ediyor ne iş yapıyor da bukadar şaşalı yaşıyor. İnşallah kızlar doğruyu görüp eğitimine devam ederek hayatlarını kurtarırlar. Dilerim en kısa sürede bu hoca denen kişinin gerçek kimliği ortaya çıkar da cezalandırılır. Beyin yıkama ile yanlışa sürükleyemez başka kızları.
sayın içişleri bakanımız geregini yapacaktır.her şey sırayla bu sahış zannetmesin ki ysptıklarım yanıma kar kalacak.arkadındaki finansörlerine kadar inilecektir.Türk bayanlarını veya başka ülke bayanlarını kimse rencide edemez.Türk adaleti ve savcıları her zaman görevini yapmakla muktetirdir.sen düşün hoca bozması..
yazik size sizi yetistiren anneyede.. ne güzel cocuklariniz ugrastiginiz medet umdugunuz seylere bakin..
Zorla tutuldukları yaptıkları açıklamalardan belli. Aklınızı başınıza alın evinize dönün kızlar.
Ramazanda sokakta sigara içeni döven sözde müslüman!!! neden canlı yayında kadın ve kız çocuklarınıza kötü örnek olan ve islam dinimizi insanlığa sapık ve sapkın olarak gösteren bu yayında sorumluluğu olan bu şarlatana bir şey yapmazsın acaba ? yoksa sen gücünün yettiğinemi müslümanlık taslıyorsun ?
Hoca adamı cuma akşamı dinden imandan çıkarma edebini takın Yahudi tohumu. O yanındakileri değil ama seni bı ...kerler keyfinden bir daha istersin onun bunun yavsagi
işte bu hükümetin tvleri
10 gün hapis mi ??? bu adamı idam ettirmeli.
kadın resmen kızlarını pazarlamış yada onları korkutan baskı yapan bir güç var
islam diniyle alay eden bu adama en ağır ceza verilmeli diğer çözümü medya ve televizyonlar bu kişiden bahsetmemeli haber, tv lerde çıkarmamaktır gündemde kaldıkça dahada cıvıtır
böyle kanı bozuk insanları asmak farz senin karın bacın kızın benim karşımda iç çamaşırlarıyla oynasa gurur duyarmısın keyif alırmısın toplumun düzenini ahlakını ve terbiyesini bozmaya yönelik tavırlar sergiliyosun ve bunu bir marifet zanneden ve TV programlarında yayınlayan RTURK ve ilgili makamlar kınıyorum hepinizi cibiliyetsiz karaktersiz ADNAN OKTAR!...
Gencecik fidanlarina beyinlerine ..sahip çikamayan koca Turkiye Suriyelilere akittigin fonu gençlerimize değerlerimize sahip çikmakda kullan.Ve beyin yikayici Adnan oktarın faaliyetleri ne ne zaman durndenilecek.Cumhirbaskaninin el atmasinimk bekliyor bu millet.Bakanlar ne iş yapar siyasetciler siz bi onerge verin bari
bu adamın kanalı her gün kurandan açıklamalar yapıyor be ..........kuranda olmayan bir çok konuyu işleyerek insanların aklını çelmeye devam ediyor
Hoca bozuntusu şaklaban dua etsin psikopat bir babanın eline düşmüyor,dansöz kıyafeti giydirir kedi gibi miyavlatırlar vallahi..akıllı olsun
bu hoca bozuntularına devlet kurumları tedbirli davranmadığı süre millet dinden olacak...Allah bu millete akıl izan versin!...
İsrail sponsorlu Adnan hocanın İNŞALLAH sonu geldi hapse atıldığı gün MAAŞALLAH diyeceğiz
bu kepazeliğe bir son velirmeli cumhurbaşkanım nerelerdesiniz
şöhret ve para hırsı yüzünden düşülen bu durumlar çok acı. bu kanalında ivedilikle kapatılması şarttır. bu kanalın izleyicisi olduğunuda düşünmüyorum
ülkenin sözde dini islam saçma kanunlar yüzünden bu kadar dinle alay edilmesine müsade ediliyor.böylelerinin ne işi var bu ülkede
Annede inşallah masallah demeye baslamış
Kıyamet yaklaşıyor allah sonumuzu hayır etsin
ELVAN KOÇAK BU SORULARI CEVAPLASIN ❗ 1. SAĞIRIM DİYEREK ASKERDEN KAÇMAK İÇİN RAPOR ALDIĞI DOĞRU MU? 2. ÇIKTIĞI TELEVİZYON YAYINLARINDA HER SORUYU GAYET İYİ DUYUYOR VE CEVAP VERİYOR, SAĞIR GİBİ GÖRÜNMÜYOR? 3. ÇOCUKLARINI FETÖ’CÜLERİN OKULUNA GÖNDERMEK İSTEDİĞİ DOĞRU MU? 4. ASKERLİK YAPMADIĞI DOĞRU MU? 5. TÜRKİYE’DE ASKER KAÇAĞI OLARAK ARANDIĞI DOĞRU MU? 6. AVUSTURYA HÜKÜMETİNDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN SAHİBİ OLDUĞU FIRINI BAŞKASININ ÜZERİNE GEÇİRDİĞİ VE KENDİNİ İŞSİZ GİBİ GÖSTERDİĞİ DOĞRU MU? 7. EŞİNE ÇOCUKLARINA NAFAKA VERMEDİĞİ DOĞRU MU?
8. FIRINDA BİR GENÇ KIZLA İLİŞKİYE GİREREK KARISINI ALDATTIĞI DOĞRU MU? 9. FIRINDA KARISINI ALDATTIĞI KADININ ELVAN KOÇAK YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİĞİ DOĞRU MU? (BU KADINI HASTANEYE KENDİSİNİN TEDAVİYE GÖTÜRDÜĞÜ, HASTANE KAYITLARINDA BUNLARIN OLDUĞU DOĞRU MU?) 10. FIRINDA ÇALIŞAN 3 KADINLA DAHA İLİŞKİYE GİRDİĞİ, BUNU ÖĞRENEN KADINLARIN KAVGA ETTİĞİ, BU KAVGAYA KARISININ DA ŞAHİT OLDUĞU DOĞRU MU? 11. KENDİSİ ÇALIŞMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN ZORLA ÇOCUKLARINI İŞE GÖNDERDİĞİ KAZANDIKLARI PARAYA DA EL KOYDUĞU DOĞRU MU? 12. 7 AYDIR ÇOCUKLARINI BİR KERE BİLE SORMAYAN BİR BABA OLDUĞU DOĞRU MU?
13. NAFAKA VERMEDIĞI IÇIN ESKI EŞI VE KıZLARıNıN EVE TEK EKMEK ALAMADıĞı, ESKI EŞININ UN BULUP ONDAN EKMEK YAPMAK ZORUNDA OLUĞU DOĞRU MU 14. EŞIN VE ÇOCUKLARıN MAHKEME KARARı ILE SANA UZAKLAŞTıRMA KARARı ÇıKARTTıRDıĞı HALDE HUKUKUN ÜZERINDE BIZ VARıZ DEMEKLE NEYI KASTEDIYOR 15. AVUSTURYA ÇIFT VATANDAŞLıĞA IZIN VERMEDIĞI HALDE YINE AVUSTURYA HÜKÜMETINI KANDıRARAK ÇIFT VATANDAŞLıĞı OLDUĞU HALDE, TÜRK VATANDAŞLıĞıM YOK DEDIN MI 16. KıZı HEM OKUYUP HEM DE EVI GEÇINDIRMEK IÇIN SABAH 5TE KALKARAK IŞE GITTIĞI DÖNEMDE, ONDAN PARA ISTEDIĞIN DOĞRU MU?
17. TÜRKİYEDE YAŞIN DOLDUĞU İÇİN PARA ÖDEMEDİĞİN İÇİN ASKER KAÇAĞI KONUMUNDA OLUDĞU DOĞRU MU 18. ÇALIŞTIĞIN FIRINDA BİR KADIN İLE İLİŞKİN OLDUĞU VE BU KADINI TERK ETTİĞİN İÇİN İNTİHAR ETTİĞİ DOĞRU MU 19. DAHA SONRA FIRININDAN 3 AYRI KADINLA DAHA İLİŞKİYE GİRDİĞİN VE SONRA BU KADINLARIN FIRINDA BİRBİRİNE GİRDİĞİ DOĞRU MU? 20. KIZLARINA DA EŞİNE DE MAHKEMENİN KARARINA GÖRE VERMEN GEREKEN NAFAKAYI HİÇ ÖDEMEDİĞİN DOĞRU MU 21. NAFAKA VERMEMEK İÇİN ÜZERİNE OLAN FIRINI BAŞKASI ÜZERİNE DEVRETTİĞİN DOĞRU MU?
22. AVUSTURYADAKİ FIRINI SATIP TÜRKİYEDE KENDİ ÜZERİNE İŞ AÇTIĞIN VE YİNE AİLENE HİÇ PARA VERMEDİĞİN DOĞRU MU?
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