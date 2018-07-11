HABER

- ADNAN OKTAR'A OPERASYON (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı.

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Görüntü dökümü:
---------------------
(ARŞİV)
-Adnan Oktar'ın görüntüsü

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!
NATO toplantısında ATAK gösterisiNATO toplantısında ATAK gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Hakurk ve Kandil'e operasyon! Terör hedefleri imha edildi

Hakurk ve Kandil'e operasyon! Terör hedefleri imha edildi

Ölüm oyuncağı! Uzmanlar 'su maymunu' konusunda anne ve babaları uyarıyor

Ölüm oyuncağı! Uzmanlar 'su maymunu' konusunda anne ve babaları uyarıyor

Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!

NATO toplantısında ATAK gösterisi

NATO toplantısında ATAK gösterisi

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından seferler yeniden başladı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından seferler yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.