Adnan Oktar'a operasyon: 21 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Murat SOLAK / İstanbul, DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 15'i kadın, 6'sı erkek 21 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, pois eşiliğnde hastaneye girdi. Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
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