ADNAN OKTAR'A OPERASYON ANI... İŞTE BÖYLE YAKALANDI

- Oktar'ın aracını yol ortasında durduran polis, yanındaki Didem Ürer ile birlikte gözaltına aldı

Haber: Erhan TEKTEN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. 62 yaşındaki Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar, yanında bulunan ve 'Kedicik' olarak ünlenen, televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve Ürer polis aracına bindirildi. Oktar ve Ürer'in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

------

-Operasyon anı

-Oktar'ın aracı (siyah)

-Oktar ve yanındaki kadının gözaltına alınması

-Kelepçelenmeleri

-Polis aracın konulmaları

