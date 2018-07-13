ADNAN OKTAR'A OPERASYON: GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ 

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Polis otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen 34 erkek, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Gruptakiler polisin geniş güvenlik önlemi altında hastaneye girdi.
Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu toplam 86 kişi sağlık kontrolünden geçirilirdi. Kontrollerin ardından tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülenlerin şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Gruptakilerin otobüslerden inmesi
-Hastaneye girmesi
-Detaylar
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