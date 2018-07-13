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Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:25 | Son Güncelleme

Mehmet İLKAY ÖZER - Gökhan ÇELİK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi 

Mehmet İLKAY ÖZER - Gökhan ÇELİK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. 3 polis otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen kadınlar, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlar sağlık kontrolünün ardından tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi

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