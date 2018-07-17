ADNAN OKTAR'A OPERASYONUN: 21 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İstanbul, DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 15'i kadın, 6'sı erkek 21 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, pois eşiliğnde hastaneye girdi. Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi

- Bazı şüphelilerin gülümsemeleri

- Bazı şüphelilerin kelepçeli ellerini kaldırmaları

- Genel ve detay görüntüler

