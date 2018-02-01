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Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 13:07 | Son Güncelleme

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendisine yönelik olarak kullandığı "Tamamen akli dengesi bozulmuş" ifadesine tepki gösterdi. Oktar, Erbaş için "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" dedi

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu.

'GIKIN ÇIKMIYOR HOCA EFENDİ

Adnan Oktar, internette yayın yapan A9 kanalında bugün (1 Şubat 2018) Erbaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine de değinen Oktar, Erbaş'ın "FETÖ ile mücadelede geç kaldık" ifadesine de tepki gösterdi. Oktar, "Biraz değil, bayağı geç kaldınız" dedi; Erbaş'ın, darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün 2003 yılında hazırladığı “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur’ân” adlı doktora tezini sunduğu jüride bulunduğunu hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler
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Okuyucu Yorumları 56 yorum
Adnan Oktar haklı.. önce bir kendine bak sonra etrafı eleştir.. Yeni Türkiye ve yeni din böyle ben yaparsam mübah sen yaparsan günah diyorlar.. Siyaset bu ülkede değişmediği sürece bu din tacirleri daha çook uyuturlar milleti.. LAIKLIK ve ADALET herkese şart birkez daha anlaşılıyor...
Doğru söylemiş adnan oktar kimsenin zoruna gitmesin rtük ne işe yarar 10 yaşındaki çocuk evlenir diyen bir kurum muhalefet gibi davranamaz.insanları geçmişiyle vurmak ortaya dökmek ak partinin en büyük icraatı malesef
Helal olsun adan bey..güzel cevap..Sizin yaptığınız da çok farklı değil ama dediğiniz gibi dinime küfreden müslüman olsa..
Çok doğru bişe demiş Adnan hocamız Allah ondan razı olsun Kerhane ve Pavyonlar olmasa diyenet mercedes
celo napıyon la
Helal Adnan hocam, anında cevabı vermişsiniz :)
Adnan Oktar; kendini savunmak için bu kadar iğrençliğe gerek yok.Çünkü sen ne yaptığına bak.Şayet senin bahanen ülkemdeki tüm maaş alanları zan altında bırakır.Yani tüm devlet memurları kerhane vergileri ile maaş alıyor anlamına gelir.Böyle salak bir bahane üretme.Sen ahlaksız ve gayri meşru işler yapıyorsun...Diyanet işleri başkanı senin için az bile söylemiş...Edepsiz seni.....
Doğru söze ne denir..Fetöcüler de yıllardır şans oyunlarını,kumar paralarını sövüşlediler,sonra dört dörtlük müslüman olduklarını öne sürdüler...
deli doğru söylemiş
adnan oktarın din adamlığını ve uslubunu doğru bulmuyorum fakat bu sözlerin tamamının altına imzamı atarım yaniimamların tamamı maaşlarının tamamına yakınını haram bataklığında camilerden toplanan makbuzsus paraların kimlerin cebine indire gandi olduğunuda herkes bilmekte bizim caminin geliri yüksek gelirleriyle imamlara lojman daire aldıkları gibi giderlerinide karşılıyor arada cami için yardım talebinde bulunuyorlar hiç olmasa diyanet giderleri deyin bari
Sakın müslümanım diye kandırma kendini.Kendini diyorum biz zaten senin münafık olduğunu biliyoruz. Bütün iş bakın müslümanlık böyle diye milleti zehirlemek.Senin gibiler için yaşasın cehennem.
İslam Dinimiz Kendini Hoca Zanneden Nefis Kılığına bürünen bu zaat-ı muhteremin Ağzına Sakız Zevkine Sefa Düşmüşşe Yazık Islami muhammediyenin inananlarina Yazik bu zaati izleyip destek veren muslumanlara Hayatımda onlara acidigim kadar kimseye Acimam Adnan Hocam sende o cicislerinle pozlar verecegine tovbe edip biraz öbür dunyana çalışsan diyorum çünkü suanda sen musluman degilsin hocam benim
Güzel cevap vermiş MAŞAALLAH.Böyle kirli çamaşırlarınızı ortaya dökersiniz İNŞAALLAH:)
Hepinizin ruhu hasta. İslama zarar veriyorsunuz. Her gün Allah diyen elinde Kuran'ı Kerim le gezenler çalıyor çırpınır haram denizinde yüzüyor eleştiren yok.Bu adama bulaşamazlar bu adamda onların çoğunun şantaj kasetleri vardır, korkarlar.
Adnan müslümandır adamdır yada değildir, bence diyanet adanan'dan da çok daha faciadır, Diyanet denen kurumda çalışan görünen çalışmayan üretmeyen yüzbinlerce insanın ne tür iş yaptığını söyleyebilecek bir tane adam bulamazsınız, Kuranı kerim 600sayfalık bir kitap değilmi? 40 yıl çevir çevir oku, hepisi o kadar, para karşılığı din üzerine çalışan kurumun dürüstlüğünü kimse savunamaz
islam dininde para ile imamlık yoktur.dini vazifelerle ilgili görev yapanlar para alıyorsa bu haramdır.bütün mezhepler para ya da maaş alarak namaz kıldırmanın caiz olmadığını söylüyor hadi bir hoca çıksın da bunu inkar etsin.Onlar şu kılıfı uyduruyor ama imamlar camide namaz kıldırmak için para almıyor camiyi beklemesi adına alıyormuş.hadi ordan şarlatan sahtekarlar.5 vakit namaz hariç orda duruyor musun.hemen her caminin imam lojmanı var cami de para toplanır hocanın elektirği suyu ödenir kğümesindeki tavukların bile yemini o paradan alır üstüne maaş alır kira da vermez bu helal he hastir
Adnan hoca iyi cevap,Ağzına sağlık.Dün 9 yaşında kızların evlenmesine fetva verenler bugün seni eleştiriyor.Hele fetö açıklaması cuk oturmuş.Herkesi şuçluyorlar kendileri sütten çıkmış ak kaşık.Düne kadar hep birlikte olanlar parmakla başka tarafı gösteriyorlar
Adnan Oktar yerden göğe kadar haklı. Güzel kadın ve müzik görünce tüyleri diken diken olan Diyanet hergün taksimde sokaklarda pazarlanan, alkol komasına giren insanlar için çalışma yapsın. Çağının en etkili iislam tebliğ eden insanı Adnan Oktar'la neden uğraşıyorsa sebeplerini sıkıntılarını bize açıklasın. Yalanlarından dolayı özür dilesin.
Adnan oktar meczubun teki olabilir lakin söyledikleri buz gibi gerçek ve doğru. Bu sözün üzerine diyanetin bir daha sesinin çıkacağına da ihtimal vermiyorum zira sağlam yerden vurmuş.
Adnan Oktar Büyük halt etmiş
Sayın Adnan Oktar doğru söylüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendi görevini yapmalı, Allah'ın haram kıldığı fuhuştan gelen vergi ile aldığı maaştan tüylerinin diken diken olduğunu söylemeli, haram olan kumar oynanmasın, içki üretilip içilmesin demeli. Vatandaşın deli olup olmadığına karar vermek Diyanet İşleri Başkanı'nın görevi mi? İspatsız, delilsiz konuşmak doğru bir tutum değil.
hadi ordan hoca bozması mason züppe bu mu savunman o işin detayına girersen sana o paranın helale giden yolculuğunu ben anlatırım ama sen kediciklerle halvetten beyin yeteneklerini yitirmiş bi zavallısın anlayamazsın
iki yanlis bir dogru etmez , adnan nekadar yanlis ise ama ilkdefa dogru birsey soylemis. onlar icin neden fetva vermek yemiyormu. hadi o konudada vaaz ver , devlet faiz almiyormu vatandastan , yuksek vergi almiyormu hadi bunada bir vaaz ver yemiyormu. dinimizde ticarette bile belli bir kazanctan sonrasi haram iken %100 vergi alinan otomobiller icin vaazz ver hoca , senin gibi hocanin ben .. nezaman din kurumu devletin memuru olmaktan cikarsa bagimsiz olursa ozman itibarli olursunuz , verecegin vaaz icin hukumetten cekinirsen olmaz hoca
bakanlıga ayrılan ödeneklerin içinde 2 ci sırada diyanet egitim ve saglık giderlerinden bile fazla 1603 tl asgari ücrete isyan edenlere yüzünüze gözünüüze dursun diyen kuranı seçim meydenlarında siyasi malzeme yapanların oldugu bir ülkede elbette bu dinibütünlerde sefa sürecektir ama sefa sürenlerin en büyük sorumlusuda bunlar degil toplum olarak bizleriz 1 milyonluk araçla gezen bir başkanın oldugu bir kurumda imamlar 4 bin maaş almış çokmu beyler imam osurursa cemaat ne yapmaz misali bu işler ama maalesef bunu anlayacak toplum bilinci olmayınca elden birşey gelmiyor
Maliye bakanlığı ayrı diyanet işleri ayrı, Maliye alıyorsa ve Adnan hoca rahatsız oluyorsa Maliye ile halletsin sıkıntısını, veya onun yanlış olması Adnan hocayı doğru çıkarmaz ki, Adam bildiğin yavuz hızsız modunda, eminim pek çok kişi yaa adam haklı demiştir. Ne gaflet. Bu adam Memleketteki din kavramıyla dalga geçiyor farkında değilmisiniz de haklı diyorsunuz. Yorumlara bakıyorum ne kadar sazan var ya bir deli kuyuya bir taş attı şimdi.
Adnan bey doğru söylemiş Diyanet dün 17 yaşında kızımızı marksist PKK roketi yüzünden kaybettik diyanetin başkanının sesi çıkmıyor bir defa PkkYı eleştirdiğini görmedik- Ne güzel memurluk yan gel yat al maaşını Allah rızası için PKK ile darvinizm ile mücadele eden Adnan Oktar beye kendince laf et. Edersen aldığın yanıta söyleyecek sözün yok. Suriye yanıyor ülkeme Amerikan destekli pkk saldırısı var, adam Haç için kura çekmekle meşgul. Böyle ciddi konularda ağzını açamıyor. Susmak kabul etmek olarak mı algılan malı
Dinine küfreden müslüman olsa.. Adnan Oktar'ın tasvip etmiyorum ama diyanet dön bı kendine bak.. Milletin kursagindan kesilen vergilerle alınan lüks araçlara binerken de aynı tepkiyi bekleriz sizden mesela..
Dogru soyluyor olabilir ama bu adnan hocayi temize cikarmaz.
haksızmı söylemiş diyanet maaşları nerden alıyor 5 milyar bütcesi var o paraya şükretmeyi öğretmese fabrika yapılsa zaten kimse aç kalmaz ülkede şu diyanete giden para boşa
@saykoc90 senin camiye gidip namaz kılmadığın belli.oradaki din görevlileri var.birde camilerin bakımı.önce bicamid2 rekat namaz kıl sonra laf et
la ne çok yalakası varmış bu firavun ednanın . intahap gibi akıyorsunuz ama kökünüzü kazıyacagız
SONUÇ DİYANET PARASINI RESMİ OLARAK DEVLETTEN ALIYOR SEN YAŞADIĞIN BU ŞAŞALI HAYATIN GELİRİNİ HERHALDE İSRAİL DİYANETİNDEN SAĞLIYORSUN
adam haklı beyler dağılın:)
@heyecanli85 SİZ NESİNİZ ULAN?
Doğruya doğru. Adnan Oktar'ı eleştiriyor. Kendine bakmıyor. Feto dan bahsetmiş başkan. Cemaatin kucağında oturan bir sürü imam şimdi çıkmış, fetö diyor. Günaydın biz bunları 30 yıldır söylüyoruz. Kimsenin kucağına da oturmuyoruz.
Diyanet işleri eksik söylemiş bu sadece kafayı yememiş resmen kırmış haberi yok bu sapığa bir an önce müdahale edilmeli bu ve bunun gibi gerizekalılara televizyonlara çıkma yasağı getirilmeli ...
birbiriniz hakkında soylediklerinize katılıyorum.
konuş adanan onlarda sana katiliyor takma sen
Yavuz hırsız hesabı. Adnan oktarın yaptığı program ne Dinimiz de nede töremizde var. Esefle kınıyorum
fetö bağlantısı incelenmelidir bence de, çok ciddi bir iddia.
COK HAKLI ADAMM
Severek izliyoruz :)) Yalnız hatunlar çok iri ve vahşiler Bunlar adamı ya yerler yada yerler hoca.
Bir kere yalan konusma Adnan Oktar bu Ulkede kumarhane kurmak, isletmek yasaktir
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