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ADNAN OKTAR'I GÖZALTINA ALAN POLİSİ TEHDİT EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

  Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Oktar'ı araca bindirirken başını eğen polis memurunu sosyal medya üzerinden tehdit eden Bahadır Köseoğlu tutuklandı.  Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ilk gün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın polis memuru tarafından araca götürülürken başı eğilmişti.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Oktar'ı araca bindirirken başını eğen polis memurunu sosyal medya üzerinden tehdit eden Bahadır Köseoğlu tutuklandı.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ilk gün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın polis memuru tarafından araca götürülürken başı eğilmişti. Oktar'ın başının polis tarafından eğdirilmesiyle ilgili Bahadır Köseoğlu isimli kişi sosyal medya üzerinden polis memurunu tehdit etti. Paylaşımında " Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali şubeden bir sivil polis kardeş BEN SIFIR(sıfır en az 5 yıl demek) YIL KİK BOKS EĞİTİMİ GÖRDÜM :)) O hareketi bi de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen... Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler.. Avşak herif seni" diye yazdı. Sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı Adnan Oktarı'ın fotoğrafı olan, Oktar grubuna bağlılığını, desteğini belirten paylaşımlarda bulunan Bahadır Köseoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Şube ekipleri Bahadır Köseoğlu'nu Bebek'teki işyerinde gözaltına aldı. “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak" suçlamalarıyla tutuklanan Bahadır Köseoğlu Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-Köseoğlu'nun fotoğrafı
-Sosyal medya paylaşımı
-Adnan Oktar'ın görüntüsü (arşiv)

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