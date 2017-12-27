Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Glick, “Kesinlikle böyle şeyler demedim. İsrail yasaları çerçevesinde deme hakkım da vardır, ama demedim. Bu yalanları Milletvekili Sayın Ahmet Tibi uydurdu ve karalamak için Türk Basınına iletti. Size Meclis'teki konuşmamın videosunu iletiyorum ne dediklerim ortadadır.” dedi.

Bu türden bir konuşma, gerek İsrail basınında gerekse sosyal medyada dikkatimi çekmedi. Ancak Odatv haberinde Sayın Yehuda Glick'in Adnan Oktar'ın dostu olduğu haberi dikkatimi çekti ve Yehuda Glick'i arayarak doğruluğunu sordum.

Basında çıkan haberlere göre, İsrail'in renkli Milletvekili Yehuda Glick, sözümona Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalandırılmasını talep eden bir meclis konuşması yapmış.

Sadi'nin 'Adnan Oktar'ın "dostu" milletvekili İsrail Parlamentosu'nda Erdoğan için ne söyledi?' başlıklı yazısı şöyle;

Video'yu izledim ve kelimesi kelimesine tercüme ettim.

İşte Glick'in o konuşması ve Türkçe tercümesi:

“Ortadoğu'da demir gibi kesin bir kural vardır.

Şayet zafiyet gösteriyorsan ve sen buna iyi niyet diyorsan karşı taraf buna zafiyet demektedir.

Son yıllarda İsrail Devleti, Türklerin bize karşı Mavi Marmara ile yapmış olduğu cürümler için özür diledi. İsrail Devleti, Büyükelçiyi hata yaparak alçak bir iskemleye oturttular diye özür diledi. İsrail Devleti, Ermeni halkının uğradığı soykırımı tanımayı reddetmektedir.

Ve bütün bunlar dostumuz olan demokratik ve sosyal devlet olan Türkiye'ye zarar vermemek içindir. Ve karşılığında biz neler alıyoruz?

Günümüzde ufukta herhangi bir yağmur görünmemesine rağmen ve birazdan bu konuya da değineceğim. (Yağmur konusunda meclisten olumlu sataşmalar geliyor) Evet yağmur yok, ama yüzümüze tükürüyorlar ve biz yağmur yağdığını sanıyoruz.

Baylar biz saygın bir devletiz. Ve düşündüklerini söylemek zorunda olmalıyız. Ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bay Erdoğan, şayet olmayan bir devletin olmayan başşehrini ilan etmek istiyorsa etsin ve bunu bizim başkentimizin içinde yapmak istiyorsa, bizim susmamız yasaktır. Saygıdeğer Milletvekili arkadaşlarım İsrail Devleti’nin kendi menfaatleri mevcuttur. Ve devletin kendi menfaatlerinin arkasında durması gerekmektedir.