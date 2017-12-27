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Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 07:49 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adnan Oktar'ın arkadaşı İsrailli milletvekili Yehuda Glick, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Olamaz ki Sayın Erdoğan'ın bütün Emperyalist beklentileri ile bütün Ortadoğu'ya hükmetmesi ve Arap Dünyası’nın bütün bölgenin lideri olma amacının karşısında bizim eğilmemiz ve tapınmamız mı gerekiyor?" ifadelerini kullandı. Odatv yazarı Rafael Sadi, Glick'in o konuşmasının tamamını paylaştı

Son zamanlarda Türkiye ile İsrail arasında, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesiyle yaşanan büyük gerginlik tırmanıyor. Odatv yazarı Rafael Sadi İsrailli milletvekili Yehuda Glick'in Erdoğan açıklamasını köşesine taşıdı.

Sadi'nin 'Adnan Oktar'ın "dostu" milletvekili İsrail Parlamentosu'nda Erdoğan için ne söyledi?' başlıklı yazısı şöyle;

Basında çıkan haberlere göre, İsrail'in renkli Milletvekili Yehuda Glick, sözümona Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalandırılmasını talep eden bir meclis konuşması yapmış.

Bu türden bir konuşma, gerek İsrail basınında gerekse sosyal medyada dikkatimi çekmedi. Ancak Odatv haberinde Sayın Yehuda Glick'in Adnan Oktar'ın dostu olduğu haberi dikkatimi çekti ve Yehuda Glick'i arayarak doğruluğunu sordum.

Glick, “Kesinlikle böyle şeyler demedim. İsrail yasaları çerçevesinde deme hakkım da vardır, ama demedim. Bu yalanları Milletvekili Sayın Ahmet Tibi uydurdu ve karalamak için Türk Basınına iletti. Size Meclis'teki konuşmamın videosunu iletiyorum ne dediklerim ortadadır.” dedi.

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Video'yu izledim ve kelimesi kelimesine tercüme ettim.

İşte Glick'in o konuşması ve Türkçe tercümesi:

“Ortadoğu'da demir gibi kesin bir kural vardır.

Şayet zafiyet gösteriyorsan ve sen buna iyi niyet diyorsan karşı taraf buna zafiyet demektedir.

Son yıllarda İsrail Devleti, Türklerin bize karşı Mavi Marmara ile yapmış olduğu cürümler için özür diledi. İsrail Devleti, Büyükelçiyi hata yaparak alçak bir iskemleye oturttular diye özür diledi. İsrail Devleti, Ermeni halkının uğradığı soykırımı tanımayı reddetmektedir.

Ve bütün bunlar dostumuz olan demokratik ve sosyal devlet olan Türkiye'ye zarar vermemek içindir. Ve karşılığında biz neler alıyoruz?

Günümüzde ufukta herhangi bir yağmur görünmemesine rağmen ve birazdan bu konuya da değineceğim. (Yağmur konusunda meclisten olumlu sataşmalar geliyor) Evet yağmur yok, ama yüzümüze tükürüyorlar ve biz yağmur yağdığını sanıyoruz.

Baylar biz saygın bir devletiz. Ve düşündüklerini söylemek zorunda olmalıyız. Ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bay Erdoğan, şayet olmayan bir devletin olmayan başşehrini ilan etmek istiyorsa etsin ve bunu bizim başkentimizin içinde yapmak istiyorsa, bizim susmamız yasaktır. Saygıdeğer Milletvekili arkadaşlarım İsrail Devleti’nin kendi menfaatleri mevcuttur. Ve devletin kendi menfaatlerinin arkasında durması gerekmektedir.

Olamaz ki Sayın Erdoğan'ın bütün Emperyalist beklentileri ile bütün Ortadoğu'ya hükmetmesi ve Arap Dünyası’nın bütün bölgenin lideri olma amacının karşısında bizim eğilmemiz ve tapınmamız mı gerekiyor?

Kendisine açık ve seçik olarak söylememiz lazım. Bizim dostumuz mu olmak istiyorsun ve bizimle ticaret mi yapmak istiyorsun ve bölgemizde söylediğimiz gibi Ahlan ve Sahlan (Espri ile nasıl benim Yidiş'im). Ama şayet yaptığın gibi, her daim sırtımıza hançer saplamak istiyorsan, bizim başkentimizde kendi kafana göre bir başka tekel şehri kurmak istiyorsan veya ne bileyim mevcut olmayan bir ülke kurmak istiyorsan, tıpkı asla mevcut olmayan bir Filistin gibi… Hem de bizim başkentimizin içinde…

Bizim kendisine açıkça söylememiz lazım. Sayın Erdoğan sen dost değil düşmansın. Öyle isen biz de sana düşman gibi davranalım.

Sürekli suratımıza tükürmesine karşın, demokratik İsrail devleti susacaktır.

İki saniyem daha var ve her şeye rağmen memleketin önemli sorunlarından biri olan kuraklığa değinmek istiyorum. Ve o denli üzgünüm ki, Aralık ayında olup da kalktığımızda sıcak günleri ve yağmursuz geçen bu mevsimi dikkate alarak teklif etmek isterim ki, çiftçiler ile birlikte Yahudiler, Araplar, Hristyanlar hep birlikte bir dua organize edip yağdığında hepimize eşit miktarda yağacak olan yağmur bizler arasında ayrılık gözetmeyecektir. Bizim de bu kuraklıkta birlik olmamız gerekiyor. Ve sizleri ayırım gözetmeksizin bir arada dua etmeye davet ediyorum. Tabii bu vesile ile sona ermekte olan Hanuka bayramınızı da tebrik ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan adnan oktar israil yehuda glick

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Adnan Oktar denen adam israilli zaten,İslam dini ile alakası yok
Bu adnan oktar dengesizine müsaade eden sisteme tüküreyim.
İnananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez. Kur'anı Kerim, Maide-51 ( Azim olan Allah Doğru Söyledi).
peki o dinsizlerle dost olup muslumanligi tanitip musluman olmalarini saglamaktami kuran a gore yasaktir ? çok çelişkiye düşüyorum kuran dan bazi ayetlerde. hirsizlik edenin elini kesin diyo kitap. ne derece mantikli bu ?
Siz Tayyip Erdoğana değil Allahın emir ve isteklerine boyun eğeceksiniz ey yahudiler.Allah bu gün Tayyibi aracı kılarak yarın Recepi aracı kılarak öbürgün Erdoğanı aracı kılarak vaadini gerçekleştirecektir ve dünya kadar paranız gücünüz silahınız da olsa bu yazgının önüne geçemeyeceksiniz.
@prens571968 Allah'ın hırsız dolandırıcılarla işi oluyor mu yahu?
@doggydugan Allah ın elbetteki hırsızlarla dolandırıcılarla üç kağıtcılarla iftiracılarla yalancılarla işi vardır ve kim bunlardan birini yaparsa hesabını verecektir kim yapıldığını bilmeden iftira atarsa o da bu hesabı verecektir
danışmanı kedicik bu şaşkın ördeğin
ADNAN OKTAR İSLAMA EN BÜYÜK ZARARI VEREN ŞAHISLARDAN BİRİDİR HOCA FELAN DEĞİLDİR ŞARLATANDIR HATTA KENDİSİNİNDE YAHUDİ OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİR ZATEN İSRAİLLİLERLE DOST OLMASI DA ŞAŞIRTMADI BU ADAMA ASLA GÜVENMEYİN İTİBAR ETMEYİN.
KUDÜS'ün kutsallığını unutup, bunu mu haber yapıyorsun mynet.... Şimdi bu habere alkış mı tutmamız gerekiyor... Adamların derdi kudüs ile dinler arası savaş çıkartmak. İşgalci, İsrail'in bakanını çıkartmış haber yapıyorsunuz... Biraz birlik olun bazı değerler için kenetlenin....
bu adnan o. kim?
neyse en azından suratınıza tükürtüğümüzü anlamışsınız !
adnan oktarda aslen lanetlenmiş insanlık düşmanıyla soydaştır
Cumhurbaşkanımıza hiyanetlik düşünenleri Allah kahretsin ve oyunlarını bozsun
Eyvah eyvah gitti kedicikler.şimdi bu kırmızı kafa adnan hocanın arkadaşı diye tvsi kapatılır cemaati yok edilir
BENDE DİYORUM BU ADNAN OKTAR DİNİ AĞZINDAN DÜŞÜRMÜYOR AMA EROTİK SAHNELERE İZİN VERİLİYOR BUNU NASIL BAŞARIYOR DİYORDUM DEMEKKİ ARKADINDA BÜYÜK DEVLET ADAMLARI VARMIŞ
@onderaslan adnan oktar hocanın tırnağı olamazsın
dünyanın geleceği yaşıma nazaran 34 yıl evveli planlanmış beyler bakmayın bu dallamaya
Devlet bir kanun çıkartıp bu tip şarlatan vatan haini ucube yaratıkları vatandaş olmaktan çıkartmalı bakalım boşta kalınca hangi ülke sahiplenecek bu dönmeyi hiç kuşkusuz israil alır Fetöcü ve Pkk lılari ABD ve Almanya alıyor.En azından pislikler bu şekilde daha çabuk temizlenir..
A.Oktar kendi kanalında "Filistini ortadan tamamen kaldırmak, o topraklardan çıkarmak lazım",dedi.Kendisi yahudi hizmetkarıdır. Vakti zamanında Harun yahya adıyla yahudi düşmanı kitaplar yazan adam nasıl bu hale geldi,tüm millet merak ediyor.
@vatandas1953 adnan oktar hocanın tırnağı olamazsın sen
@vatandas1953 Harun yahya öldürüldü israilliler tarafından, bu şarlatan onun yerine geçmiş birisidir.
bunu yalanlayan gasteci bu adamın konuşmasını niye türkçe tercuman edilmiş halini vermiyorsun biz isrsilli deyiliz sen olabilirsin belki
herkes gaza geliyor. Allah aşkına Adnan hocanın yazilmasaydi başka şeyler söylersiniz
Bu Adnan hoca zavallının teki kafadan çizik.
adam doğru demiş.tayyibin amacı o zaten.fakat sizin tapmanıza gerek yok.bizde ona tapan %50 kadar tapıcı var.nüfusu çoğaltıp şımartmayın.
Ne farkeder, rte de Adnan Oktara göz yumup, kolluyor mu, kolluyor....eeeee gerisi hikaye
israil sen katil devletsin terörist devletsin filistin topraklarını işgal ediyorsun ve sonunda sende bunun acısını çekeceksin biz hiç bir ülkeyi sömürmüyoruz biz siz değiliz ve susacaksınız boyun eğeceksiniz hatalı olan susacak yada dayağını yiyip kenarına 1967 sınırlarına çekilecek yağmur neden yağmıyor onu bir düşün lanetlenmiş toplumsun elbet tokadı yiyeceksin ve bunuda yakın zamanda yiyeceksiniz çok yakın
Mesele Adnan Oktar değil, neden bütün planlar bu bölge ile bir şekilde ilgili, Adnan Oktar gibi toplumsal dejenerasyon uzmanları, AKP kadroları gibi ulusal devletleri bölme görevi verilmiş seçilmiş ekipler, Dünyayı 500 yıldır yönlendiren batı dünyasının bu bölge ile ilgilenmesi sektörleri sanayileri ayakta tutan enerji kaynaklarının en ucuz ve en kolay yoldan elden edilebilen bölge olması ile ilgilidir. Enerji kaynakları azaldığında veya alternatif daha ucuz enerji kaynakları yaygınlaştığında bu bölge kaderine terkedilecek.
1-) Yahudi fanatizmi günümüz dünyasında ne ifade ediyor, kimin umurunda, günümüz dünyasında bilim, teknoloji, askeri ve ekonomik güç kimde ise onun dediği oluyor, geçmişte bundan 500 sene evvel güç Osmanlıda idi, astığı astık kestiği kestik idi ve gittiği yerlerde büyük zülümler yapıyordu, şimdi aynı işi ABD yapıyor diye kızıyoruz evet kızmalıyız da ama geçmişte kendi atalarımızın yaptıkları vahşiliklere ve zulümlere de kızmalıyız, her dönemde vahşet yaşatan tüm yönetimleri reddetmeliyiz, Almanlarında yaptıklarını, Rusların da yaptıklarını, Moğollarında yaptıklarını reddetmeliyiz.
2-) İnsan olmak bunu gerektirir, istisnasız her ulustan insan kendi yönetimlerinden insani yönetimi talep etmelidir, Yahudi toplumu da kendi yönetiminden bunu talep etmeli, belli ki Allah zülüm eden yönetimlere gerektiği zaman ve ihtiyaç olduğunda müdahale etmiyor ama bunu insanların yapmasını zülm eden toplumlara başka toplumlar eli ile müdahale ediyor veya ettiriyor. İnsanoğlu artık anlamalı, şu koca dünya ve kainata ne yaparsan yap sahip olamayacak ve her insan ölüp gidecek. Öyle ise herkes kendi kendini eğitmeli, hırslarından arınmalı ve daha insanca yaşamak gerektiğini kavramalıdır.
4-) Dünyada bizlere göre inançsız olan herhalde 2 milyar insan var, buna rağmen Allah bu insanlar inançsız diye onları birden yok etmiyor, ama şuna bakıyor, eğer bu toplumlar diğer toplumlara karşı aşırı bir baskı ve zulm yapmaya başlıyor ve çizgiden çıkıyorlar ise onların başına diğer bir toplumu musallat ediyor. Direk müdahale etmiyor, zaten inançların çıkış noktası da bu, her inanç sahibi Allahın bir şekilde gelip yumruğunu indirmesini bekliyor ama inançlar böyle basit olmamalı tabi, Yahudi de aklı sıra kendisine toprak vaat ettiğine inanıyor Allahın.
5-) Dünya var olalı 5 milyar sene geçmişse, üzerinde insan ortaya çıkalı 1 milyon sene olmuşsa, dünya bu kadar büyük ve kendi içinde sürekli dönüşüm halinde ise ve üzerindeki kaynaklar mevcut canlı varlığına yetecek şekilde tasarlanmış, dengeleri milyarlarca yıl şaşmayacak şekilde dizayn edilmiş ise neyin kavgası bu, koca sınırsız bir kainat içinde bilemedin 100 sene ömür göz açıp kapamakla eşdeğer. Öyle ise bu iktidar hırsları, bu bitmek bilmez hakim olma kavgaları neden. Acaba Allahın son yarattığı insan neslinin eksik olan tarafı ne, yanlış bir imalat olduğu kesin.
yav orada ankara oyun havasımı çalıyor.adam oynuyor.adnan da oynamıştı kedicikleriri gibi.ANKARANIN BAĞLARIDA BÜKLÜM BÜKLÜM YOLLARI.HAYDEEEE.şEYİMİN YAHUDİLERİİİ HAYDEEEE.lan sizi dünyada seven yokki.ALLAH DÜŞMANI YAHUDİLER
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