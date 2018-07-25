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Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda
73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

(FOTOĞRAF)

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