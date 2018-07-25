Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı (2)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

