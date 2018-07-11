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Adnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor.

Adnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konuldu

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde kaçarken yakalandığı öğrenildi. Polisin evdeki araması devam ediyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ev ve bahçedeki lüks araçlar uzun süre arandı. Aramalarda bazı belgelere el konuldu.

(FOTOĞRAF)

Adnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konulduAdnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konulduAdnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konulduAdnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konuldu

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