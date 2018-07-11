Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar emniyete getirildi

Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Getirilenler arasında silahların da olduğu görüldü.

