Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar emniyete getirildi

Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Getirilenler arasında silahların da olduğu görüldü.
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