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Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması//Ek Fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı Çengelköy'deki evde polis araması devam ediyor.

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması//Ek Fotoğraflar

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı Çengelköy'deki evde polis araması devam ediyor. Polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması//Ek FotoğraflarAdnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması//Ek Fotoğraflar

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Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması//FotoğraflarAdnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması//Fotoğraflar
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