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Adnan Oktar'ın villasında bulunan 127 ekranlı kamera odası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

 Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - ADNAN Oktar'ın kaldığı Kandilli'deki villanın 127 ekranlı güvenlik odasının görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - ADNAN Oktar'ın kaldığı Kandilli'deki villanın 127 ekranlı güvenlik odasının görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 183'e yükseldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Adnan Oktar'ın yaşadığı Üsküdar'daki villanın girişleri ve bahçesini gören kameralar olduğu belirlendi. Villanın güvenlik odasında bulunan 127 ekranla izleme yapıldığı tespit edildi. 127 kameralı odanın görüntüleri basınla paylaşıldı. Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı ise 183'ye yükseldi.

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