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Adnan Oktar'ın villasında bulunan gizli kamera odası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.

Adnan Oktar'ın villasında bulunan gizli kamera odası

İstanbul DHA - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.

(FOTOĞRAF)

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