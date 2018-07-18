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Adnan Oktar'ın villasından görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.

Adnan Oktar'ın villasından görüntüler

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Adnan Oktar'ın villasından görüntülerAdnan Oktar'ın villasından görüntülerAdnan Oktar'ın villasından görüntülerAdnan Oktar'ın villasından görüntüler

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