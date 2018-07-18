- Adnan Oktar'ın villasından görüntüler

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasının içinde çekilen görüntüler basın ile paylaşıldı. Boğaz manzaralı vilanın bahçesinde lüks otomobiller olduğu görülüyor. Villanın girişinde A9 televizyonunun çekimlerinin yapıldığı bölüm yer alıyor. Görüntülerde polisin içeride arama yapması da yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

