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Adnan Oktar'ın villasından görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.

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Adnan Oktar'ın villasından görüntülerAdnan Oktar'ın villasından görüntüler
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