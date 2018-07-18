HABER

 ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasının içinde çekilen görüntüler basın ile paylaşıldı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasının içinde çekilen görüntüler basın ile paylaşıldı.
Boğaz manzaralı vilanın bahçesinde lüks otomobiller olduğu görülüyor. Villanın girişinde A9 televizyonunun çekimlerinin yapıldığı bölüm yer alıyor. Görüntülerde polisin içeride arama yapması da yer alıyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
- Oktar'ın villasından görüntüler

18.07.2018 - 13.45 Haber Kodu : 180718095

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldularAdnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular
Ağabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen şoförden haber yokAğabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen şoförden haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.