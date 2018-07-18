 ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasının içinde çekilen görüntüler basın ile paylaşıldı.

Boğaz manzaralı vilanın bahçesinde lüks otomobiller olduğu görülüyor. Villanın girişinde A9 televizyonunun çekimlerinin yapıldığı bölüm yer alıyor. Görüntülerde polisin içeride arama yapması da yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Oktar'ın villasından görüntüler

18.07.2018 - 13.45 Haber Kodu : 180718095

