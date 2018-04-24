Adres Patent, patent haftasını kutlayacak

Adres Patent, Patent Haftası etkinliği kapsamında 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nü TÜBİTAK MARTEK ile birlikte kutlayacak.

Adres Patent, Patent Haftası etkinliği kapsamında 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nü TÜBİTAK MARTEK ile birlikte kutlayacak. 26 Nisan 2018 Perşembe günü TÜBİTAK Bilgem İdari Konferans salonunda gerçekleşecek etkinliğe çok sayıda üniversite katılacak. Etkinlikte ’Patentlerin ticarileştirilmesi ve gelire dönüştürülmesi’ konulu panel düzenlenecek. Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel’in moderatörlüğünü yapacağı panelde, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cavlı, İstanbul Üniversitesi TTM Prof. Dr. Erol İnce, Boğaziçi Üniversitesi’nden Barkın Arak ve Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Patent ve Marka Vekili Av. Ali Çavuşoğlu konuşma yapacak. İstanbul Bilim Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş ’Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Gelire Dönüştürülmesi ile ilgili başarı hikayeleri’ konusunda sunum yapacak.

Gebze Belediyesi, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Ali Yüksel & Hilmi Özalp Hukuk Bürosu’nun sponsor olduğu etkinliğe katılacak üniversiteler ise şöyle;

İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve GOSB Teknopark ile Şanlıurfa TEKNOKENT de katılacak.