'Adrese dayalı lise' sistemi aileleri ‘göç’e zorluyor

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine gelen yeni Liseye Geçiş Sistemi (LGS), il içinde göç furyası başlattı. Bu sistemde öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alacak 1367 okula, 2 Haziran’da yapılacak LGS puanlarıyla yerleşecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre liselere yerleştirilecek.

Adrese dayalı yerleştirme ise çocuklarının daha iyi bir okulda okumasını isteyen aileleri, başarılı okulların bulunduğu mahallelerde ev arayışına yöneltti. Okul için taşınma, farklı adres gösterme uygulamalarını engellemek amacıyla e-Okul üzerinden yapılacak okul tercihlerinde ikamet edilen yerde en az 6 ay bulunma şartının getirileceği duyumları, velileri harekete geçirdi. Aileler, ikametgâh nakillerine aylar öncesinden başladı. Mahalle muhtarları, yeni kurulan, şehirden uzak, okul çeşitliliği az, eğitim seviyesi düşük mahallelerden, büyük ve köklü mahallelere başvuruların olduğunu söyledi.

‘PARA TEKLİF EDİYORLAR’

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara Birlik Mahallesi Muhtarı Kadriye Aras Keleş, “Adrese dayalı okula geçilmesiyle yoğunluğumuz arttı. İyi okulu olan bütün mahalle muhtarları sıkıntıda. Aileler, ikametgâhlarını aldırabilecekleri adres soruyorlar. Özellikle Mamak’tan gelen çok aile var. Yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylesek de ağlayanlar, yardım isteyenler, para teklif edenler oluyor. ‘Artık ikametgâh çıkaramıyoruz’ deyince de ‘Çocuğumuz zeki, heba olmasını istemiyoruz’ diyorlar. Hatta, ‘Bir adres bulursanız o adres sahibine de para teklif ederiz’ diyorlar. Herkes çocukları için endişeleniyor. Aileleri haklı bulsak da elden bir şey gelmiyor. İkametgâh nakli konusunda muhtarların artık yetkisi yok. Eski alışkanlıkla muhtarlara geliyorlar. İkametgâh değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapmalı. Muhtarlıkta bazen polis çağıracak kadar kargaşalar yaşanıyor” diye yaşadıkları durumu anlattı.