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'Adrese dayalı lise' sistemi aileleri ‘göç’e zorluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 06:22 | Son Güncelleme

1 milyona yakın öğrencinin liselere adreslerine göre yerleştirilecek olması, çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak isteyen aileleri ‘göç’e zorluyor. Adrese göre öğrenci alacak liseler arasında ‘köklü okulların’ bulunması da bu göçü teşvik ediyor.

'Adrese dayalı lise' sistemi aileleri ‘göç’e zorluyor

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine gelen yeni Liseye Geçiş Sistemi (LGS), il içinde göç furyası başlattı. Bu sistemde öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alacak 1367 okula, 2 Haziran’da yapılacak LGS puanlarıyla yerleşecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre liselere yerleştirilecek.

Adrese dayalı yerleştirme ise çocuklarının daha iyi bir okulda okumasını isteyen aileleri, başarılı okulların bulunduğu mahallelerde ev arayışına yöneltti. Okul için taşınma, farklı adres gösterme uygulamalarını engellemek amacıyla e-Okul üzerinden yapılacak okul tercihlerinde ikamet edilen yerde en az 6 ay bulunma şartının getirileceği duyumları, velileri harekete geçirdi. Aileler, ikametgâh nakillerine aylar öncesinden başladı. Mahalle muhtarları, yeni kurulan, şehirden uzak, okul çeşitliliği az, eğitim seviyesi düşük mahallelerden, büyük ve köklü mahallelere başvuruların olduğunu söyledi.

‘PARA TEKLİF EDİYORLAR’

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara Birlik Mahallesi Muhtarı Kadriye Aras Keleş, “Adrese dayalı okula geçilmesiyle yoğunluğumuz arttı. İyi okulu olan bütün mahalle muhtarları sıkıntıda. Aileler, ikametgâhlarını aldırabilecekleri adres soruyorlar. Özellikle Mamak’tan gelen çok aile var. Yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylesek de ağlayanlar, yardım isteyenler, para teklif edenler oluyor. ‘Artık ikametgâh çıkaramıyoruz’ deyince de ‘Çocuğumuz zeki, heba olmasını istemiyoruz’ diyorlar. Hatta, ‘Bir adres bulursanız o adres sahibine de para teklif ederiz’ diyorlar. Herkes çocukları için endişeleniyor. Aileleri haklı bulsak da elden bir şey gelmiyor. İkametgâh nakli konusunda muhtarların artık yetkisi yok. Eski alışkanlıkla muhtarlara geliyorlar. İkametgâh değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapmalı. Muhtarlıkta bazen polis çağıracak kadar kargaşalar yaşanıyor” diye yaşadıkları durumu anlattı.

‘TANIDIK BULAMAYAN BİZE SORUYOR’

Ankara Ümit Mahallesi Muhtarı Meryem Güven ise “Daha önce herkes tanıdıklarının yanına ikametgâh alıyordu. Talep artınca tanıdık bulamayanlar bize gelip soruyor. Bizim bölgede yeni lise olarak sadece bir imam hatip lisesi var. Aileler imam hatip lisesine göndermek istemediklerini söylüyor ve adres değişikliği için geliyor” dedi.

‘KÖKLÜ MAHALLENİN İYİ OKULLARINA İLGİ’

Ankara İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Yener Çelik de şunları söyledi: “Mahallenin büyüklüğü, sosyo-politik özelliği, eğitim durumu, sosyo-ekonomik durumuna göre şehir içlerinde göç oluyor. Semtinde iyi okul bulan taşınıyor. Bizlere de yeni kurulan mahallelerden geliyorlar. Çünkü köklü mahallelerdeki okulların iyi öğretmenleri, oturmuş kadroları olduğunu düşünüyorlar. Ama bizim ikametgâh adresi verme gibi bir durumumuz yok.”

ASIRLIK OKULLAR DA SINAVSIZ ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavsız alınacağını açıkladığı okullar arasında, tarihi 100 yılı aşan çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullar arasında İstanbul’da Fatih Davutpaşa Anadolu Lisesi, Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi, Kadıköy Erenköy Kız Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi; Ankara’da Altındağ Gazi Anadolu Lisesi; İzmir’de Namık Kemal Anadolu Lisesi; Edirne’de tarihi Edirne Lisesi; Isparta’da Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi yer alıyor.

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