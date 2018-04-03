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ADÜ Antalya’dan birincilikle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

ADÜ Antalya’dan birincilikle döndü

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Şahin Nadeem ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Koç’un projesi, “Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı” etkinliğinde birinci oldu.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite - sanayi iş birliğinin arttırılması ve Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikten öğretim üyelerinin birinci olarak dönmesi ADÜ’ye büyük bir sevinç yaşattı.
Tarım, Kimya, Biyoteknoloji ve Gıda Teknolojileri kategorisinde “Yakıcılık Hissi Baskılanmış Kapsaisin Mikropartikülleri Üretimi” isimli proje ile birinci olan ekipte Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Topuz ve lisansüstü öğrenciler Emine Varhan ve Zehra Kasımoğlu yer aldı.

ADÜ Antalya’dan birincilikle döndü

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