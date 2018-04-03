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ADÜ’de Erasmus projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Öğretim Üyesi Prof.

ADÜ’de Erasmus projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya’nın yürütücülüğünde başlatılan “Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor” başlıklı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık (KA204) Projesi açılış toplantısı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Türiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin açılış toplantısına, Rektör Yardımcısı aynı zamanda Eğitim Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Recai Tunca, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yönetici, öğretmen ve öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.
Konuşmasına kendi yaşamından iki çarpıcı örnekle başlayan Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, ülkemizde ve dünyada yönetici pozisyonundaki kadınların oranını yansıtan ayrıntılı istatistikler verdi. Sarpkaya projeyi anlatırken, “Cam Tavan” kavramının kadınların iş yaşamında var olmalarının ve yükselmelerinin önündeki görünmez engeller olduğunu belirtti. “Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor” konulu Avrupa Birliği Projesinin Türkiye’den Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Almanya’dan EMG-Educational Mobility Grid GbR, İtalya’dan CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo, İspanya’dan AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta ve Portekiz’den BRAGAMOB - Aplicaproposta LDA’nın ortaklığı ile yürütüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Sarpkaya, projenin amaçlarını ve sürecini detaylı olarak anlattı. Projenin, kadın yöneticilerin cam tavan engellerinin saptanması, kadın yöneticilere cam tavan engellerini aşmaya yönelik eğitimlerin verilmesi ve daha sonra da kadın yöneticiler için mentörlük programının uygulanması süreçlerini içerdiği belirtildi.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları tarafından Türk ve dünya eserlerinden örneklerin sunulduğu mini konserin ardından, Murat Hale Küçükoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Gülfidan Kendirlioğlu’nun meslek yaşamından anekdotlarla zenginleştirdiği konuşması oldukça ilgi gördü. İş yaşamında bir kadın olarak kendini güçlendirmek için aldığı eğitimlerden ve katıldığı çalışmalardan bahseden Kendirlioğlu, güçlü bir rol model olarak hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine etkileyici mesajlar verdi.
Toplantının sonunda projenin uluslararası ortaklarının temsilcilerine katılım belgeleri verildi. Toplantı Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda verilen kokteylle son buldu.

ADÜ’de Erasmus projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

ADÜ’de Erasmus projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

ADÜ’de Erasmus projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

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