ADÜ’de ‘Kardeş Topluluk’ etkinliği düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrenci topluluklarından PDR topluluğunun organize ettiği ‘Kardeş Topluluk’ etkinliği kapsamında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu ADÜ’de ağırlandı.
Sabah kahvaltısı ve bowling ile başlayan etkinliğin devamında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu öğrencileri üniversiteyi gezdi. Üniversitenin tanıtılması amacıyla gerekli bilgiler öğrenciler ile paylaşıldı.
Tanıtım sonrası Eğitim Fakültesinde devam eden programda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yalçın Özdemir’in sunumuyla “Affetme” konulu konferans gerçekleşti. Katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona eren etkinlik boyunca keyifli anlar yaşanırken her iki topluluk arasındaki dostluk pekiştirildi.
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