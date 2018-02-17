HABER

ADÜ’de ‘Kitaplar sizden kahveler bizden’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:02 | Son Güncelleme

“Çocuklar Hayal Ediyor” projesi kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi oluşturulan kitap kumbaralarına kitap bağışında bulunanlara Alesta Alışveriş Merkezi’nde kahve ikram edilecek.Sevgi evlerinde kalan çocukların evlerinde kitaplık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının girişimleri ile oluşturulan “Kitap Toplama Kumbaraları”na 5 adet Kitap bağışlayan herkese kahve ikram edilecek.Çocukların hayallerine ortak olabilmek amacıyla geliştirilen bu projeyle 8-18 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin okuyabileceği her türden kitap, ADÜ Kampüsü içinde iki ayrı noktada bulunan Kitap Toplama Kumbaralarına bırakılabilecek.

ADÜ’de ‘Kitaplar sizden kahveler bizden’ projesi

“Çocuklar Hayal Ediyor” projesi kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi oluşturulan kitap kumbaralarına kitap bağışında bulunanlara Alesta Alışveriş Merkezi’nde kahve ikram edilecek.
Sevgi evlerinde kalan çocukların evlerinde kitaplık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının girişimleri ile oluşturulan “Kitap Toplama Kumbaraları”na 5 adet Kitap bağışlayan herkese kahve ikram edilecek.
Çocukların hayallerine ortak olabilmek amacıyla geliştirilen bu projeyle 8-18 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin okuyabileceği her türden kitap, ADÜ Kampüsü içinde iki ayrı noktada bulunan Kitap Toplama Kumbaralarına bırakılabilecek.

ADÜ’de ‘Kitaplar sizden kahveler bizden’ projesi

ADÜ’de ‘Kitaplar sizden kahveler bizden’ projesi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.