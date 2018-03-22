ADÜ’lü öğretim üyesine ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ verildi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadri Murat Gürses, ‘Netrin-1 is associated with macrophage infiltration and polarization in human epicardial adipose tissue in coronary artery disease’ başlıklı çalışması ile 10’uncu Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.
Yrd. Doç. Dr. Kadri Murat Gürses’in, “10. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülünü kazanması ADÜ’ye haklı bir gurur yaşattı.
Dr. Gürses bu çalışmada, koroner arter hastalarında kalbi çevreleyen yağ dokusunda ’Netrin-1’ isimli molekülün miktarının arttığını ve bu artışın da koroner arter hastalığı gelişiminde rol oynayan hücrelerin yağ dokusunda birikimiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışmada elde edilen sonuçlar, koroner arter hastalığı gelişiminde etkili olabilecek yeni bir molekülün varlığını ortaya koydu.
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmek ve desteklemek amacıyla 2008 yılından beri tıp alanında genç araştırmacılara veriliyor.
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