AEB'den İran ve Çin'le ticari anlaşma

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulması, Çin ile de ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladı.
Anlaşmaya, "Küresel zorluklar dünyası" temasıyla 11. Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde, Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Başkanı Tigran Sarkisyan, AEB üyeleri Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Rusya, Belarus'tan başbakan yardımcıları ile İran temsilcileri tarafından imza atıldı.
AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasını öngören anlaşma çerçevesinde 3 yıllık süreyle karşılıklı olarak ithal ürünlerde gümrük vergisi kolaylığı sağlanması bekleniyor.
- AEB ile Çin arasında iş birliği anlaşması
Forum çerçevesinde, AEB ile Çin arasında ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması da imzalandı.
Anlaşmaya, AEB ülkeleri başbakan yardımcıları, AEK Başkanı Sarkisyan ile Çin temsilcisi imza attı.
Görüşmelerin başlamasından iki yıl sonra imzalanan anlaşma, Çin ile AEB ülkeleri arasında geniş ve sektörel iş birliği yapılmasını öngörüyor.
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