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"Aeneas ile Troia'dan Antandros'a 2018 Troia" etkinliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 gün sürecek etkinlikte, fotoğraf, resim ve heykel sergilerinin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapılacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Aeneas ile Troia'dan Antandros'a 2018 Troia'' etkinlikleri başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tarihi Antandros Antik Kenti'nin bulunduğu Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan etkinliğin açılışında, geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceğinin olamayacağını belirterek, tarihi değerlere mutlaka sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Kafaoğlu, 2018'in "Troia Yılı" ilan edildiğini ancak Troia'nın uzunca bir geçmişinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bununla ilgili üniversitelerin, Kültür Bakanlığının, belediyelerin, kalkınma ajanslarının çalışmaları var. Hep beraber biz de bu gayreti gösterirsek, niye gelecek yıllar Antandros yılları ilan edilmesin?" diye konuştu.

Kaymakam Ali Sırmalı da Edremit'in denizi, termali, Kazdağları ile akla gelen bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Ama bundan sonra inşallah yaptığımız bu çalışmalarla Edremit Antandros ile ön plana çıkacak. Antandros, gerçekten ülkemizin bir dünya mirası. Bunun daha da iyiye götürülmesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Kamil Saka ise Antandros'un sadece Balıkesir'in ve Türkiye'nin değil korunması gerekli bir dünya mirası olduğunu dile getirerek, "Ancak bu dünya mirasını koruyabilmek el ele, gönül gönüle verirsek olur. Üzerinde bulunduğumuz toprakların her noktası altından tarih fışkıran noktalardır. Ondan dolayı da kazı alanlarımızı biraz daha genişletmek, kazı alanlarımızda çalışan insan sayısını artırmak ve süresini biraz daha fazla uzatmak, sadece çoluk çocuğumuza karşı değil tüm insanlığa karşı hepimizin bir görevidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlikler kapsamında 165 yıllık Abdullah Efendi Konağı'nda ve Sanat Terasları'nda resim ve fotoğraf sergilerinin açılışları yapıldı. Sergilerde eserleri bulunan sanatçılara katılım belgeleri verildi.

Etkinlikte, fotoğraf, resim ve heykel sergilerinin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antandros Balıkesir Edremit kazı

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