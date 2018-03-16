Aeroflot'un eski Rus yöneticisi Glushkov'un Londra'da ölü bulunması

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, Rus havayolu şirketi Aeroflot’un eski Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Glushkov'un, boğazı sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulunan Glushkov (68) ile ilgili soruşturmanın "cinayet" soruşturmasına dönüştürüldüğü bildirildi.

İngiliz terörle mücadele polisi, New Malden semtindeki evinde ölü bulunan Glushkov ile ilgili olarak "açıklanamayan ölüm" teşhisiyle inceleme başlatmıştı.

Polis, yapılan otopside Glushkov'un ölüm nedeninin "boğaza uygulanan baskı" olarak tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Salisbury'de eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi ile bu olay arasında bir bağlantı olduğuna dair henüz kanıt bulunmadığını yineledi.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeoflot'un eski Genel Müdür Yardımcısı Glushkov, 1999’da ülkesinde para aklama ve dolandırıcılıktan hüküm giymişti.

Glushkov 2006’da başka bir mahkumiyet aldıktan sonra kaçtığı İngiltere'ye iltica etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Glushkov, bir diğer Putin muhalifi Boris Berezovsky ile yakın ilişkisiyle biliniyordu. Berezovsky 2013'te İngiltere’de Berkshire’daki evinde ölü bulunmuştu.