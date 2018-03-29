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AFAD, Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ekipleri tarafından Afrin halkına insani yardım malzemesi dağıtıldığını bildirdi.TSK, Afrin’in Karmanluk ve Şeyh Hadid beldelerinde AFAD ekipleri tarafından halka insani yardım malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.

AFAD, Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ekipleri tarafından Afrin halkına insani yardım malzemesi dağıtıldığını bildirdi.
TSK, Afrin’in Karmanluk ve Şeyh Hadid beldelerinde AFAD ekipleri tarafından halka insani yardım malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.

AFAD, Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

AFAD, Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

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