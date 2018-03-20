AFAD AKYE eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) eğitimleri devam ediyor.

AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek yapılan Tekirdağ 12 Kamu Kurum ve Kuruluşları çalışanlarından oluşan AKYE eğitimleri devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı personellerinden oluşan ekibe eğitim verildi.

AFAD bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleşti.