AFAD Başkanı Güllüoğlu Kilis'te:

KİLİS (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolü ele alındı, halen sıcak saatlerdeyiz. Bugün itibariyle insani yardım faaliyetleri kapsamında sıcak yemek, gıda kolileri ve bazı ihtiyaçları dağıtmaya başlayacağız." dedi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ve Türk Kızılayı olarak birkaç haftadır Afrin'in köylerinde insani yardım çalışmalarının devam ettiğini, bugün itibariyle de kent merkezinde ilk dağıtımı yapmayı planladıklarını belirtti.

Afrin'in kontrolünün sağlanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının, Zeytin Dalı Harekatı'nın icra edildiği alanlarda el yapımı patlayıcı temizliği ve bazı güvenlik tedbirlerinin devam ettiğini anlatan Güllüoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından insani yardımlar ile sağlık ve eğitim gibi bazı alanlarda da faaliyetlerin başlatılacağını kaydetti.

Güllüoğlu, dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolünün ele alındığını, halen sıcak saatler içinde olunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: