HABER

AFAD Başkanı Güllüoğlu Kilis'te:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

"Dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolü ele alındı, halen sıcak saatlerdeyiz. Bugün itibariyle insani yardım faaliyetleri kapsamında sıcak yemek, gıda kolileri ve bazı ihtiyaçları dağıtmaya başlayacağız"

KİLİS (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolü ele alındı, halen sıcak saatlerdeyiz. Bugün itibariyle insani yardım faaliyetleri kapsamında sıcak yemek, gıda kolileri ve bazı ihtiyaçları dağıtmaya başlayacağız." dedi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ve Türk Kızılayı olarak birkaç haftadır Afrin'in köylerinde insani yardım çalışmalarının devam ettiğini, bugün itibariyle de kent merkezinde ilk dağıtımı yapmayı planladıklarını belirtti.

Afrin'in kontrolünün sağlanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının, Zeytin Dalı Harekatı'nın icra edildiği alanlarda el yapımı patlayıcı temizliği ve bazı güvenlik tedbirlerinin devam ettiğini anlatan Güllüoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından insani yardımlar ile sağlık ve eğitim gibi bazı alanlarda da faaliyetlerin başlatılacağını kaydetti.

Güllüoğlu, dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolünün ele alındığını, halen sıcak saatler içinde olunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle insani yardım faaliyetleri kapsamında sıcak yemek, gıda kolileri ve bazı ihtiyaçları dağıtmaya başlayacağız. Ama gün geçtikçe içerideki hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılması, içerideki ihtiyacın net olarak tespit edilmesi konusunda çalışmalarımız da devam ediyor olacak. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında da böyle olmuştu. Orada da ilk günlerde sadece gıda ve sıcak yemek ihtiyacı giderilirken, zamanla sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında da hizmetler verilmişti. Bugüne kadar Fırat Kalkanı bölgesine 160 binden fazla insan dönüş yaptı. Burada da öyle bir şey olacağını tahmin ediyoruz ancak bu hemen birkaç hafta içerisinde olmayabilir. Çünkü ayağa kaldırılması gereken hizmetler var. Sağlık hizmetinin yeniden tesis edilmesi lazım, ilçe merkezi ve köylerdeki insanların yeniden sağlık hizmetine erişmesini sağlamak lazım."

- "Operasyon devam ederken hazırlığımızı yaptık"

Bölgede her geçen gün hayatın daha da normalleşeceğine inandığını aktaran Güllüoğlu, gerek Türkiye'ye gerek başka yerlere göç etmiş insanların tekrar kendi köylerine döneceğini düşündüklerini söyledi.

Güllüoğlu, Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, olası bir sivil hareketliliğe karşı Fırat Kalkanı Bölgesi ve İdlib'te bazı noktalarda çalışmalar yaptıklarını anımsatarak, "Belirlediğimiz alanlarda kamp kurulabileceğine yönelik çalışmalar yapıp ona göre lojistiğimizi hazırlamıştık. Bugüne kadar ciddi bir nüfus hareketliliği olmadı, bu iki noktaya. Buralarda insanların kendi evlerine döneceğini düşünüyoruz. Artık bundan sonra insanlara kendi yaşadıkları yerlerde hangi hizmetleri daha fazla verebiliriz, ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Ankara'da nükleer madde operasyonu!Ankara'da nükleer madde operasyonu!
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi mehmet güllüoğlu zeytin dalı harekat

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.