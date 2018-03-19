AFAD Başkanı Güllüoğlu Kilis'te:

KİLİS (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolü ele alındı, halen sıcak saatlerdeyiz. Bugün itibariyle insani yardım faaliyetleri kapsamında sıcak yemek, gıda kolileri ve bazı ihtiyaçları dağıtmaya başlayacağız." dedi.
Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ve Türk Kızılayı olarak birkaç haftadır Afrin'in köylerinde insani yardım çalışmalarının devam ettiğini, bugün itibariyle de kent merkezinde ilk dağıtımı yapmayı planladıklarını belirtti.
Afrin'in kontrolünün sağlanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının, Zeytin Dalı Harekatı'nın icra edildiği alanlarda el yapımı patlayıcı temizliği ve bazı güvenlik tedbirlerinin devam ettiğini anlatan Güllüoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından insani yardımlar ile sağlık ve eğitim gibi bazı alanlarda da faaliyetlerin başlatılacağını kaydetti.
Güllüoğlu, dün sabah itibariyle Afrin'in kontrolünün ele alındığını, halen sıcak saatler içinde olunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bugün itibariyle insani yardım faaliyetleri kapsamında sıcak yemek, gıda kolileri ve bazı ihtiyaçları dağıtmaya başlayacağız. Ama gün geçtikçe içerideki hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılması, içerideki ihtiyacın net olarak tespit edilmesi konusunda çalışmalarımız da devam ediyor olacak. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında da böyle olmuştu. Orada da ilk günlerde sadece gıda ve sıcak yemek ihtiyacı giderilirken, zamanla sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında da hizmetler verilmişti. Bugüne kadar Fırat Kalkanı bölgesine 160 binden fazla insan dönüş yaptı. Burada da öyle bir şey olacağını tahmin ediyoruz ancak bu hemen birkaç hafta içerisinde olmayabilir. Çünkü ayağa kaldırılması gereken hizmetler var. Sağlık hizmetinin yeniden tesis edilmesi lazım, ilçe merkezi ve köylerdeki insanların yeniden sağlık hizmetine erişmesini sağlamak lazım."
- "Operasyon devam ederken hazırlığımızı yaptık"
Bölgede her geçen gün hayatın daha da normalleşeceğine inandığını aktaran Güllüoğlu, gerek Türkiye'ye gerek başka yerlere göç etmiş insanların tekrar kendi köylerine döneceğini düşündüklerini söyledi.
Güllüoğlu, Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, olası bir sivil hareketliliğe karşı Fırat Kalkanı Bölgesi ve İdlib'te bazı noktalarda çalışmalar yaptıklarını anımsatarak, "Belirlediğimiz alanlarda kamp kurulabileceğine yönelik çalışmalar yapıp ona göre lojistiğimizi hazırlamıştık. Bugüne kadar ciddi bir nüfus hareketliliği olmadı, bu iki noktaya. Buralarda insanların kendi evlerine döneceğini düşünüyoruz. Artık bundan sonra insanlara kendi yaşadıkları yerlerde hangi hizmetleri daha fazla verebiliriz, ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.
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