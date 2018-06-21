AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

Türkiye genelinde 80 ilde müdürlüğü bulunan 11 ilde ise arama-kurtarma birlikleri olan AFAD, Ankara ve İstanbul ile birlikte en deneyimli arama-kurtarma ekiplerini içinde barındıran Van birliğini bölgeye gönderdi.

Aydemir'i arama çalışmalarını sürdürdükleri belirten VAN AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Köy içinde ve çevresinde aranmadık yer kalmadı. Metruk binalardan tutunda tandır tipi dediğimiz evlere, eski su kuyularına baktık. Köy içerisinde bulunan dere yatağına, buğday kuyularına, sazlıklara, her yere bakıyoruz. Köyün bütün sınırlarında arama yaptık, Leyla'dan tek bir iz yok" dedi.

