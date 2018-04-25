Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin zulmünden kaçan Doğu Guta halkı için AFAD tarafından Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlıyor.
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor" notu ile Mehmetçik tarafından korunan çadır kentin fotoğraflarını paylaştı.
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