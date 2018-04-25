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AFAD kurdu, Mehmetçik koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin zulmünden kaçan Doğu Guta halkı için AFAD tarafından Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlıyor.TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor.

AFAD kurdu, Mehmetçik koruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin zulmünden kaçan Doğu Guta halkı için AFAD tarafından Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlıyor.
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor" notu ile Mehmetçik tarafından korunan çadır kentin fotoğraflarını paylaştı.

AFAD kurdu, Mehmetçik koruyor

AFAD kurdu, Mehmetçik koruyor

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