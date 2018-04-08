AFAD personeli, Yenimahalle’de eğitim alıyor

AFAD personeli ’’Akarsuda ve Selde Arama Kurtarma Eğitimi’’ alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) arama ve kurtarma teknisyenleri, Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu’nda ’’Akarsuda ve Selde Arama Kurtarma Eğitimi’’ alıyor. Belediyenin ev sahipliğinde havuzda haftada bir gün, 7 saat eğitim alan 12 kişilik ekip, kurtarma çalışmaları yapıyor. Eğitimler kapsamında AFAD öğretmenleri Zafer Aksu, Hasan Berber ve eğitim yardımcısı Alper Demir,teknisyenlere suya alıştırma çalışması, kurtarma ekipmanlarını suda kullanma ve yaralıyı suda kurtarma teknikleri eğitimi veriyorlar.

Derslerde teknisyenlere ’’Gözünüz hedefte olacak’’ diyen Demir, ’’Akarsuda kurtarmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsak gözünüz her zaman hedefte olacak. Ayrıca suda kurtarma ekipmanlarının nasıl ve ne şekilde kullanılacağını iyi bilmelisiniz, aksi takdirde kurtarma çalışması başarısız olur’’ dedi.