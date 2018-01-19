AFAD sınıra çadır kuruyor

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde AFAD ekipleri, çadır kuruyor.Bugün öğle saatlerinde Hassa'nın Akbez Mahallesi'ne gelen AFAD ekipleri, Hassa Belediyesi işçilerinin de desteğiyle çalışmalara başladı. Suriye sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda iş makinaları tarafından yapılan düzenlemenin ardından çadır kuruldu. Çadırların çevresine de üzerinde AFAD yazan konteynırlar yerleştirildi. Çadırların hangi amaç için kullanılacağı ise açıklanmadı.
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