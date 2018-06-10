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AFAD Suriyeli yetimlere iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey beldesindeki yetimler için iftar programı düzenledi  - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:  - "Fırat Kalkanı bölgesindeki yetimlerle iftarımızı beraber yaptık. Türkiye’den bizlere emanet edilen hediyelerimizi getirdik"  - "20 bine yakın kişiyi kapsayacak kamplar oluşturduk. Bu kamplarda yaşayanların gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

AZEZ (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey beldesinde Suriyeli yetimlere iftar verdi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, beraberindeki heyetle Fırat Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla Suriyeli yetimler için düzenlenen iftara katıldı. İftarda çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar dağıtıldı.

Çocuklar, şişme oyun parkı ve Türkiye'den gelen palyaçolarla gönüllerince eğlendi.

AFAD yetkilileri, iftar öncesi, Türk Kızılayı ile Türkiye sınırındaki Azez ilçesine bağlı Soran beldesindeki el Bil kampında yaşayan Doğu Gutalı mültecilere de erzak yardımına katıldı.

İftar programında AA muhabirine konuşan Güllüoğlu, "Bugün Suriye tarafında bulunan Çobanbey lojistik merkezimizdeyiz. Fırat Kalkanı bölgesindeki yetimlerle iftarımızı burada beraber yaptık. Türkiye’den bizlere emanet edilen hediyelerimizi getirdik. Oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediyeler dağıttık." dedi.

Güllüoğlu, sohbet ettikleri bölgedeki çocuklara destelerinin devam edeceğini söyledi.

"Türkiye’de hali vakti yerinde olan bir aile ile ilgilenmeyi borç biliyorsak, buradaki sahipsiz, annesi ve babası olmayan çocuklarla da ilgilenmemiz gerekiyor." diyen Güllüoğlu, Suriye’nin birçok bölgesinde gıda hijyen ve diğer yardım dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- "20 bine yakın kişiyi kapsayacak kamplar oluşturduk"

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen bölgelere son dönemde çok göç geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinin çeşitli bölgelerinde 20 bine yakın kişiyi kapsayacak kamplar oluşturduk. Bu kamplarda yaşayanların gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Suriye’deki savaş halen devam ediyor, savaşın devam etmesiyle ihtiyaçlar bitmiş değil. Hala yüz binlerce insan ihtiyaç sahibi, bu yüzden bizim burada görevimiz devam ediyor."

İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Güllüoğlu, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyenlerden AFAD'ın internet sayfasına girmelerini veya "FİLİSTİN" yazarak "1866"ya mesaj atmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD iftar Suriye yetimler

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