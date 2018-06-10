AFAD Suriyeli yetimlere iftar verdi

"Türkiye’de hali vakti yerinde olan bir aile ile ilgilenmeyi borç biliyorsak, buradaki sahipsiz, annesi ve babası olmayan çocuklarla da ilgilenmemiz gerekiyor." diyen Güllüoğlu, Suriye’nin birçok bölgesinde gıda hijyen ve diğer yardım dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- "20 bine yakın kişiyi kapsayacak kamplar oluşturduk"

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen bölgelere son dönemde çok göç geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinin çeşitli bölgelerinde 20 bine yakın kişiyi kapsayacak kamplar oluşturduk. Bu kamplarda yaşayanların gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Suriye’deki savaş halen devam ediyor, savaşın devam etmesiyle ihtiyaçlar bitmiş değil. Hala yüz binlerce insan ihtiyaç sahibi, bu yüzden bizim burada görevimiz devam ediyor."

İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Güllüoğlu, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyenlerden AFAD'ın internet sayfasına girmelerini veya "FİLİSTİN" yazarak "1866"ya mesaj atmalarını istedi.

