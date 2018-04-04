AFAD tarihi köprünün tıkanan gözlerini temizledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Köprüsü'nün suların getirdiği ağaç dalları ve kütüklerle tıkanan gözleri temizlendi.

Debisi, havzasındaki yağışlar ve kar erimelerine bağlı olarak değişen Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Bir hafta önce aşırı yağış nedeniyle bin 400 metreküp/saniyeye kadar çıkan Meriç Nehrinin debisi, 600 metreküp/saniyeye, 300 metreküp/saniye seviyelerine çıkan Tunca Nehri'nin debisi ise 103 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Edirne AFAD ekipleri de su seviyesinin azalmasının ardından, Meriç Nehri üzerindeki tarihi Meriç Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı. Suların getirdiği ağaç dalları ve kütüklerle tıkanan köprünün gözlerini AFAD ekipleri temizledi.

Tunca Nehrinde ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı ile Adalet Kasrı çevresini kaplayan taşkın suları, yatağına çekilmeye başladı.

Tunca'nın yatağına yakın çok geniş çeltik arazisi hala sular altında bulunuyor.