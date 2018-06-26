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AFAD, Türk Kızılayı ve Mehmetçikten Afrin halkına sıcak yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 20:35 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki 42 yerleşim yerinde, son bir haftada yaklaşık 4 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıtıldı

Afrin'deki 42 yerleşim yerinde, son bir haftada yaklaşık 4 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Afrin'deki 42 yerleşim yerinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve Mehmetçik iş birliğiyle son bir haftada yaklaşık 4 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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