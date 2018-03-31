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AFAD ve Kızılaydan Afrin'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bilgilendirmede, Afrin halkına Türkiye'den yapılan desteğin devam ettiği bildirildi.

Buna göre, AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin merkezi, Hacıkasımlı, Hacı Hasanlı, Birka, Alicaro, Hamaraço, Beremci ve Mirkan'da gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türk Kızılayı

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