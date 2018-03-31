AFAD ve Kızılaydan Afrin'e yardım

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.
Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bilgilendirmede, Afrin halkına Türkiye'den yapılan desteğin devam ettiği bildirildi.
Buna göre, AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin merkezi, Hacıkasımlı, Hacı Hasanlı, Birka, Alicaro, Hamaraço, Beremci ve Mirkan'da gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapıldı.
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