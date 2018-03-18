AFAD ve Mehmetçik, Cinderes’in Mahmudiye köyüne insani yardım götürdü

AFAD ve Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen köylere yardım götürmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mehmetçik Suriye’nin Cinderes bölgesinde bulunan Mahmudiye köyüne insani yardım götürdü. AFAD görevlileri ve Mehmetçiği bölge halkı coşkuyla karşıladı. Yaklaşık 250 ailenin yaşadığı köyde gıda kolileri dağıtılırken çocuklara plastik toplar hediye edildi. Aynı zamanda bölge halkına sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Bölge halkı AFAD görevlileri ve Mehmetçiği dualarla uğurlarken görevliler insani yardım götürmek için diğer köylerin yolunu tuttu.

“Afrin’e kadar gideceğiz”

Suriye’de ihtiyaç duyulan tüm bölgelere gideceklerini ifade eden AFAD Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tedbirlerimizi almıştık. Az önce sıcak yemek dağıtımı yapmıştık. Şimdi de gıda kolisi dağıtacağız. Çok mutlu olduk. Onlar bizim komşularımız, kardeşlerimiz. Türk askerimizin onlara davranışı, hareketleri, güven verici olması aynı zamanda komşu olmamızın getirisiyle çok coşkulu karşılandık. Çok mutlu olduk. Biz inançlı bir topluluğuz ve insana hizmet eden bir dine sahibiz. Bu nedenle bizim bütün askerlerimiz gittiği yere insanlığa hizmet için gidiyor. Afrin’e kadar gideceğiz. Afrin’in tüm bölgelerine ve Suriye’nin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerine gideceğiz” dedi.

“Zorla çocuklarımızı aldılar”

Terör örgütlerinden gördüğü zulmü anlatan Meryem Salim,“Çok şükür memnunuz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah problemler daha da düzelir. Allah sizleri iyi amelleriyle muamele eylesin. Burada çok zulümler oldu. Zorla çocuklarımızı aldılar. Evden çocuklarımızı alıyorlar. Onu vermediğimiz zaman kız çocuklarımızı alıyorlar. Bizi böyle perişan ediyorlar” dedi.