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AFAD ve Türk Kızılayından Afrin'in köylerinde sıcak yemek ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan'ın da katılımıyla Afrin kırsalında terörden arındırılan Yukarı Divan ve Deyr Ballut köylerindeki sivillere, sıcak yemek ve kuru gıda yardımı gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katılımıyla Afrin kırsalında terörden arındırılan bölgelere sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapıldı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde Güllüoğlu ve Altan ile ekipleri, Afrin kırsalındaki Yukarı Divan ve Deyr Ballut köylerinde sivillere çorba, kuru fasulye, pilav ve yoğurt ikramında bulundu.

Sıcak yemek dağıtımının yanı sıra kuru gıdaların bulunduğu yardım kolilerinin de dağıtıldığı çoğu kadın ve çocuktan oluşan siviller, yetkililere teşekkür etti.

Güllüoğlu, yemek dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, Afrin'de AFAD ve Türk Kızılayı olarak başta gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışacaklarını belirten Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Başta insani yardım olmak üzere sağlık, eğitim ve diğer alt yapıyla alakalı konulardaki ihtiyaçların giderilmesi için çalışacağız. Türkiye baştan itibaren hep söylüyordu, 'Türkiye'nin meselesi terör örgütüydü, buradaki bireylerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi bizim için bir vazifedir' diye. Biz de bu sebeple şu an Yukarı Divan köyündeyiz."

Güllüoğlu, bundan sonra da çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan da yaklaşık bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

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