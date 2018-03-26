AFAD’dan Afrin halkına gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ekipleri tarafından Afrin halkına gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldığını bildirdi.

TSK, Afrin Kurdane köyünde AFAD ekipleri tarafından 139 kişiye gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.