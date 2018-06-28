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AFAD'dan Diyanet bürokratlarına afet eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Vaaz ve irşat yoluyla, bu tehlikeyi (deprem) hem milletimizden, hem vatanımızdan uzaklaştırma ve tedbir alma noktasında üzerimize düşen görevin en iyisini yapmayı AFAD Başkanlığı ile birlikte gerçekleştireceğiz" - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Sadece eğitimi almak yetmiyor. Davranış değişikliğini de gerçekleştirmek gerekiyor. Örneğin, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmeyen neredeyse yok. Ama sigarayı bıraktırmak bir davranış değişikliğidir. Bir taraftan bu farkındalık eğitimini vermek, diğer taraftan bunu ölçmek için çalışmalarımız devam edecek"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vaaz ve irşat yoluyla, bu tehlikeyi (deprem) hem milletimizden hem vatanımızdan uzaklaştırma ve tedbir alma noktasında üzerimize düşen görevin en iyisini yapmayı AFAD Başkanlığı ile birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile bazı bürokratlar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından AFAD Eğitim Merkezi'nde verilen "Temel Afet Bilinci Eğitimi"ne katıldı ve deprem simülasyon merkezinde 20 saniye süren 6 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, daha sonra interaktif etkinliklerle zenginleştirilen "Temel Afet Bilinci Eğitimi" programı kapsamında AFAD'ın çalışmaları, temel afet tanımlamaları, afet türleri, afet öncesi ve sonrasındaki davranış kalıpları ve afet farkındalığı başlıkları altında bilgiler verdi.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, deprem bilinci eğitimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz ülke olarak başta deprem olmak üzere pek çok afetle karşı karşıyayız. Afetin ne zaman geleceği belli olmaz. Depremin ne zaman olacağı belli olmaz." diye konuştu.

Yıllarca deprem bölgesi olan Sakarya'da yaşadığını belirten Ali Erbaş, deprem eğitimlerinin önemini bildiğini söyledi.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD, tüm illerde müftülüklerimizle ortak çalışmalar yaparak, milletimizi ve vatandaşlarımızı deprem, yangın, sel ve diğer afetler konusunda farkındalık oluşturma eğitimleri yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının, afetlerde vatandaşlara destek olunması noktasında da çalışmalar yürüttüğünü anlatan Ali Erbaş, "Van depreminde bir merkez kurmuştuk. Bize düşen orada vatandaşımızı bilgilendirmek, farkındalık oluşturmaktı. Orada vefat eden kardeşlerimizin vefat sonrası işlemlerle ilgili bir an önce harekete geçerek, bu vazifeyi en güzel bir şekilde yapmak gayretindeydik." ifadesini kullandı.

- Diyanet ile AFAD'dan iş birliği

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten örnek vererek, Allah'ın kullarına kendilerini tehlikeye atmamaları uyarısında bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Nedir tehlike, tedbir almamaktır. Tedbirler ne kadar çok olursa, tedbir alma kapasitesi ne kadar yüksek olursa, olan afetlerde uğradığımız zararlar o kadar az olur. Bununla ilgili de biz vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz ve daha da iyi bilgilendirmek zorundayız. Gerek vaazlarımızda, gerek hutbelerimizde milyonlarca insanımızla karşı karşıya geliyoruz. Vaaz ve irşat yoluyla, bu tehlikeyi hem milletimizden, hem vatanımızdan uzaklaştırma ve tedbir alma noktasında üzerimize düşen görevi en iyisini yapmayı AFAD Başkanlığı ile birlikte gerçekleştireceğiz."

- AFADEM'lerin sayısı artacak

AFAD Başkanı Güllüoğlu da davetlerine icabet eden Erbaş'a teşekkür ederek, "Kurumlar arası iş birliğinden önce belki fertlerin ve her bir bireyin bu konudaki davranış değişikliğini gerçekleştirmek lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD olarak biz bu iş birliğini geliştirip, toplumun hem coğrafi olarak hem de kitle olarak çok büyük bir kısmına ulaşıp, tedbir kültürünü, önleme kültürünü yaygınlaştırabiliriz." dedi.

AFAD Eğitim Merkezlerinin Ankara, İstanbul ve Bursa'da olduğunu, bunların sayısını artırmak istediklerini belirten Güllüoğlu, "TÜBİTAK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bilim merkezlerinin içinde birer afet köşesi yaparak, coğrafi, yaş ve öğrenim olarak toplumun çok farklı kesimlerine ulaşmak istiyoruz. Gitgide rakamlar artacak. Türkiye'nin farklı yerlerinde afet farkındalığını ve sonra da davranış değişikliğini sağlayacak çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

- "Sadece eğitimi almak yetmiyor"

Mehmet Güllüoğlu, verdikleri eğitimler sonrasında, bilgilerin davranışlara nasıl yansıdığı noktasında ölçme-değerlendirme çalışmaları yaptıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Sadece eğitimi almak yetmiyor. Davranış değişikliğini gerçekleştirmek gerekiyor. Örneğin, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmeyen neredeyse yok. Ama sigarayı bıraktırmak bir davranış değişikliğidir. Bir taraftan bu farkındalık eğitimini vermek, diğer taraftan bunu ölçmek için çalışmalarımız devam edecek."

Deprem eğitimine, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Ramazan Muslu, Burhan İşleyen ve Osman Tıraşçı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mustafa Karataş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de katıldı.

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(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu AFAD'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na "afet eğitimi"

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