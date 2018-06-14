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AFAD'dan Erbil'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

AFAD ve Türk Kızılayı, ramazan boyunca Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere 17 bin yardım kolisi dağıttı

ERBİL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayı ramazan ayı boyunca Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere 17 bin gıda kolisi dağıtarak yardım elini uzattı.

Erbil'deki yardım faaliyetlerine katılan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Erbil Valisi Nevzat Hadi Irak Kızılayının Erbil Şubesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.

Dağıtım işleminden sonra basına açıklama yapan Güllüoğlu, Irak’ın farklı yerlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını belirterek, "Biz AFAD olarak bütün ramazan ayı boyunca Türk Kızılayı ile beraber 17 bin gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Irak’ta 4 milyon, Erbil’in içerisinde ise yerlerinden edilmiş 500 bin kişiye yardım eli uzatmaya devam edeceklerini vurgulayan Güllüoğlu, diğer ülkelerin de bu bağlamda katkıda bulunması için çağrı yaptı.

Güllüoğlu, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yerinden edilmiş herkese söz konusu yardımları sürdüreceklerini dile getirerek, "Tabii ramazan ayı bu anlamda iyi bir fırsat oldu. Biz de o yüzden buradayız ama bundan sonraki süreçte de bu yardımı devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da ramazan ayının yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada iyi bir vesile olduğunu belirterek, "Türkiye, etnik kökeni, dini, dili ve hüviyeti ne olursa olsun dünyanın her tarafında ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyor." dedi.

Karaçay, gelecek dönemde de yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Erbil Valisi Nevzat Hadi ise söz konusu yardımların ramazan boyunca özellikle Musul ve Erbil'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirtti.

Hadi, bu yardımların başta Türk Kızılayı, AFAD ve Irak Kızılayı olmak üzere diğer yardım kuruluşlarıyla dağıtımının gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay Erbil Valisi Nevzat Hadi gıda yardımı

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