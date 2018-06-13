HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AFAD'dan Irak'taki Türkmen ailelere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Irak'ın genelinde 4 milyona yakın insan yerinden edilmiş durumda, Irak politik konuların yanında göçmen sorunuyla da karşı karşıya kalan bir ülke ne yazık ki" "Şu an içinde bulunduğumuz dönem çok sıcak, göçmenler sıcak hava ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipliği devam ediyor o yüzden de bizim de yardımlarımız devam edecek"

ERBİL (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Erbil kentinde yardıma muhtaç ve yerinden edilmiş 500 Iraklı Türkmen aileye gıda yardımında bulundu.

Yardım faaliyeti programına katılmak için Erbil kentine gelen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve beraberindeki heyetle, önce Irak Kızılayı Erbil Şubesini ziyaret etti.

Başkan Güllüoğlu, daha sonra Irak Kızılayı binasına gelen ihtiyaç sahibi ailelere, içinde gıda malzemesi olan kolilerin dağıtım işlemlerine katıldı.

Yardım programının bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Güllüoğlu, AFAD olarak terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının ardından Irak'a aktif bir şekilde yardımda bulunduklarını dile getirdi.

Güllüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Irak Kızılayı ve Türk Kızılayının desteği ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun da organizasyonu sayesinde gıda yardımı yapmak için burada bulunmaktayız. Irak'ın genelinde 4 milyona yakın insan yerinden edilmiş durumda, Irak politik konuların yanında göçmen sorunuyla da karşı karşıya kalan bir ülke ne yazık ki."

AFAD olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan yardıma muhtaç tüm insanların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Güllüoğlu, "Duhok kentinde kurduğumuz bir kampta 4 bin Yezidi aile barınmakta. Bugün ise burada Türkmen aileler dağıttığımız yardımlardan faydalanıyor." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerinin hem gıda hem barınma ihtiyaçlarını karşılamanın gerekliliğine dikkati çeken Güllüoğlu şunları söyledi:

"Şu an içinde bulunduğumuz dönem çok sıcak, göçmenler sıcak hava ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipliği devam ediyor o yüzden de bizim de yardımlarımız devam edecek."

AFAD heyetine eşlik eden Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da yaptığı açıklamada ramazan ayının hayır ve bereket ayı olduğunu belirtti.

Karaçay, "Biz Türkiye olarak dünyanın her yerinde dini, ırkı, milleti ve etnik kökeni ne olursa olsun hiç bir ayrım gözetmeksizin bütün ihtiyaç duyanlara yardım eden bir ülkeyiz. Bu çerçevede bugün burada AFAD'ın sağladığı yardımları Kızılay vasıtasıyla dağıtmaktayız. Burada AFAD'a sağladığı yardımlardan ötürü çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ve beraberindekiler, dağıtım programının ardından Erbil'in kenar mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi 4 Telaferli Türkmen ailenin evlerini ziyaret ederek, gıda kolisi yardımında bulundu.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
TSK'dan son dakika açıklaması!TSK'dan son dakika açıklaması!
Bakan Kurtulmuş: Terörün Türkiye'ye maliyeti 1.5 trilyon dolarBakan Kurtulmuş: Terörün Türkiye'ye maliyeti 1.5 trilyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

İlginizi Çekebilir

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.