AFAD'dan 'Türkiye için, Dünya için Hazırız!' klibi

ANKARA (DHA) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaptıkları faaliyetler ve görevleri anlatan bir klip hazırlayarak 'Türkiye için, Dünya için Hazırız!' başlığı ile yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hazırlanan klip

