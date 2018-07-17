AFAD'ın deprem simülasyon TIR'ı Bitlis'te

Özcan ÇİRİŞ BİTLİS,(DHA)-BAŞBAKANLIK Afet ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem farkındalığı yaratmak amacıyla 81 ili dolaşan deprem simülasyon TIR'ı Bitlis ve ilçelerinde vatandaşlara deprem bilincini aşılıyor. Bitlis'te Ulu cami önüne gelen ve vatandaşlara uygulamalı olarak deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı Tır'ı ziyaret eden Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yetkiliklerden bilgi aldı. Ülkemizde deprem gerçeğini başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara anlatılması gerektiğini anlatan Vali Ustaoğlu, AFAD Başkanlığımızın yapmış olduğu bir program çerçevesinde bugün deprem simülasyon TIR'ını ve ekibini misafir ettik. Gençlerimize, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza bir deprem farkındalığı yaratma adına bu simülasyonda önce bir ön bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonra da ortalama 6,5 şiddetinde yaşanan bir depremin simülasyonu da canlandırılıyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bir deprem anında nasıl hareket etmesi gerektiği de burada pratikte de gösterilmiş oluyor dedi. Ülkemizin bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığını belirten Vali Ustaoğlu şöyle konuştu Ülkemiz afet riski yüksek olan bir coğrafyadadır. Burada hepimizin duyarlı olması özellikle yaşanan doğal afetlerde çok canımızı acıtan, bizler derinden üzen can kayıplarını yaşadığımız malumdur. Geriye dönüp baktığımızda gerek 17 Ağustos olsun, 12 Kasım olsun, en yakın yaşanan depremlerden biri yakınımızda bulunan Van depremi oldu. Maalesef o kayıpların birçoğunda bilinçlendirme eksikliğinden, eğitim eksikliğinden kaynaklanan bir takım can kayıplarının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda gençlerimizin, çocuklarımızın adına yapılan bu faaliyetler önemlidir



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